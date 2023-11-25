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15:40, 25 ноября 2023 года В Орловской области рыбак провалился под лед Трагедия случилась в Ливенском районе.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

На пруду в поселке Дубки 59-летний рыбак провалился под лед. К счастью, ему на выручку пришли другие любители зимнего лова. Они вытащили мужчину из ледяной воды.



Прибывшие на место ЧП спасатели отогрели рыбака и отвезли домой к супруге. Как отмечают в ГУ МЧС по Орловской области, это первый случай провала под лед на Орловщине.





Вести-Орёл



