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18:00, 25 ноября 2023 года Орловчанке пришлось заплатить за лекарство, которое ей должны были выдать бесплатно Женщина состоит на учете в орловской поликлинике №3.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жительнице Заводского района Орла пришлось за свой счет купить дорогостоящий препарат, который положен ей бесплатно. Орловчанка состоит на учете в городской поликлинике № 3 и имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако вовремя она не получила жизненно важный препарат.



Суд удовлетворил требования прокурора Заводского района и обязал региональный депздрав обеспечить женщину необходимым лекарством. Также ей возместят все денежные расходы. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.





Сергей Мерцалов



