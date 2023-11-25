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16:00, 25 ноября 2023 года Орловский техникум путей сообщения имени B.A. Лапочкина отметил вековой юбилей Более тысячи выпускников ежегодно получают здесь путевку в жизнь.



Фото: архив "Вести-Орел"

Одно из крупнейших учебных заведений среднего профессионального образования в нашем регионе - Орловский техникум путей сообщения имени Лапочкина - 24 ноября отметил столетний юбилей. Учреждение предлагает молодежи большой выбор специальностей и рабочих профессий, которые востребованы в нашей стране и пользуются большим почетом и уважением.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, педагогов и студентов с юбилеем поздравили представители региональной власти.



- На протяжении 100 лет техникум готовил кадры для реального сектора экономики, способствуя развитию нашей страны. Сегодня Орловский техникум путей сообщения имени B.A. Лапочкина - это знак качества, - отметила первый заместитель мэра Ирина Проваленкова.





Сергей Мерцалов



