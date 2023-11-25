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9:55, 25 ноября 2023 года Жительницу Орла задержали по подозрению в убийстве свекрови Происшествие случилось в одной из многоэтажек на улице Привокзальной.



Фото: СУ СК по Орловской области

Орловчанку подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своей свекрови, которое привело к ее смерти. Происшествие случилось в одном из многоэтажных домов на улице Привокзальной. Погибшей оказалась 80-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.



По данным СУ СК России по Орловской области, 59-летняя жительница Орла уже созналась в содеянном. Она пояснила, что между ней и свекровью возник конфликт. Подозреваемая нанесла пожилой женщине удары в область грудной клетки, от чего она скончалась на месте.



Следствие продолжается. По решению суда подозреваемую заключили под стражу.





Сергей Мерцалов



