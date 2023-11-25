Жительницу Орла задержали по подозрению в убийстве свекрови
Происшествие случилось в одной из многоэтажек на улице Привокзальной.
Фото: СУ СК по Орловской области
Орловчанку подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своей свекрови, которое привело к ее смерти. Происшествие случилось в одном из многоэтажных домов на улице Привокзальной. Погибшей оказалась 80-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.
По даннымСУ СК России по Орловской области, 59-летняя жительница Орла уже созналась в содеянном. Она пояснила, что между ней и свекровью возник конфликт. Подозреваемая нанесла пожилой женщине удары в область грудной клетки, от чего она скончалась на месте.
Следствие продолжается. По решению суда подозреваемую заключили под стражу.