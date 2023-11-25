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13:00, 25 ноября 2023 года

Орловцы доставили на фронт рации, ноутбуки, принтеры и теплые вещи

Очередная посылка отправилась в Запорожскую область по просьбе десантников.

Фото: портал Орловской области

Жители Орловской области продолжают помогать нашим бойцам на передовой. Новую посылку собрали по поручению главы региона Андрея Клычкова.

- Прежде всего, мы продолжаем помогать ребятам в строительстве и обустройстве блиндажей - закупили саморезы, гвозди, пленку, 20 тепловых пушек, 70 печей-буржуек и трубы к ним, провода, набор для монтажа и обслуживания кабельных линий, а также 10 ящиков "окопных" свечей и маскировочные сети, - рассказал губернатор.

Из технических средств военным передали рации, ноутбуки и принтеры. Также бойцам привезли теплые вещи: сапоги пенка, 500 комплектов термобелья, по 500 пар теплых носков и вязаных перчаток. Кроме того, военнослужащим вручили продукты питания. Жителей Орловщины, которые регулярно помогают нашим  военнослужащим, поблагодарил губернатор Андрей Клычков. 


Сергей Мерцалов
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