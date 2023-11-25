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11:00, 25 ноября 2023 года В Орле для мам особых детей устроили день красоты Женщинам сделали профессиональную укладку и макияж.



Фото: архив "Вести-Орел"

Необычную акцию к наступающему дню матери провели в одном из орловских салонов красоты совместно с клубом "Добряки". В нем состоят порядка 200 семей с особыми детьми.



Таким женщинам на себя, как правило, не хватает ни сил, ни времени, ни средств. Некоторые из них ни разу не были у косметолога, никогда не делали профессиональную укладку и макияж, и благодаря этой акции совсем по-другому взглянули на себя. Работники салона посвятили им свой выходной, а еще для мам подготовили угощение, фотосессию и приятный сюрприз.





Татьяна Тимохина



