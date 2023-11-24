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19:24, 24 ноября 2023 года

Возвращение пешеходов на Красный мост орловцы отметили флешмобом

24 ноября жители областной столицы впервые за долгое время прошли по переправе.



Первые пешеходы прошлись по новому Красному мосту после его реконструкции. Пока доступна одна сторона. Для тех, кто идет со стороны улицы Гостиной – левая, а для пешеходов со стороны центрального универмага – правая. Меньше чем через неделю главная артерия города заработает и для автомобилистов.

На мосту реконструировали три опоры, два пролета по 50 метров, 14 арок и 60 колонн. Срок эксплуатации обновленной переправы составит 80 лет.

Студенты двух орловских ссузов отметили знаковое для города событие флешмобом – переправа вновь связала учебные заведения на двух берегах.


Антон Сорокин
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