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21:00, 24 ноября 2023 года Почти девять тысяч орловцев готовятся к выходу на пенсию Такое право получат женщины 1966-го года рождения и мужчины 1961-го.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024-м году порядка 8,6 тысячи орловцев выйдут на пенсию. Об этом в прямом эфире для Центра управления регионом заявила управляющий орловским отделением СФР Анна Елисеева. Пенсионный возраст наступит у 58-летних женщин и 63-летних мужчин.



Елисеева подчеркнула, что заявление на получение пенсии нужно подать за месяц до наступления права на нее, однако лучше всего обратиться за год или два – для подготовительной работы. За это время специалисты успеют собрать нужные документы и проверить их. "В 2024-м году для выхода на пенсию нужно 15 лет страхового стажа работы и накопленные индивидуальные пенсионные коэффициенты не менее 28,2", – отметила Елисеева.





Артем Ежаков



