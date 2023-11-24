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21:30, 24 ноября 2023 года

В Орле ветераны и студенты обсудили фейки о СВО

Военнослужащие ответили на вопросы молодежи.



Три ветерана боевых действий встретились с орловскими студентами, чтобы обсудить фейки о специальной военной операции. На вопросы молодежи ответили Игорь Васюков, Давид Худоян и Ренат Назарбаев. Они развеяли мифы, гуляющие в сети, рассказали о собственных чувствах на передовой.

Фонд "Защитники Отечества" организует подобные встречи каждую неделю. Открытый диалог между поколениями важен и для младших, и для старших участников. Ветеранам живое общение позволяет быстрее адаптироваться обратно к мирной жизни, молодежь научится отличать правду ото лжи.


Мария Семак
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