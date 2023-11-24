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15:40, 24 ноября 2023 года Сотрудники орловской "Спецавтобазы" начали посыпать тротуары солью С первым снегом на дорогах Орла образовалась гололедица.





Как рассказал корреспонденту "Вестей" диспетчер "Спецавтобазы", обработка тротуаров от снега и наледи стартует рано утром. Чаще всего на городские улицы выходит спецтехника, но в случае необходимости используется и ручной труд.



После открытия пешеходного движения по Красному мосту работы у коммунальщиков заметно прибавилось. Для обработки тротуаров на переправе задействуют специальную технику, в частности, уборочную машину МУ-320 с прицепом. Посыпать дорожки будут только чистой солью. Это самый распространенный реагент, который отличается доступной стоимостью, экологичностью и эффективностью.



По прогнозу Росгидромета, завтра, 25 ноября, в Орловской области сохранится минусовая температура. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля. Днем ожидается до 2 градусов мороза. Орловцев призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.





Сергей Мерцалов



