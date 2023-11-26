Орловский облсовет начнет декабрь с очередной сессии
Депутаты рассмотрят три десятка вопросов.
Фото: архив "Вести-Орел"
На президиуме областного Совета утвердили дату 26-й сессии. Региональный парламент соберется на обсуждение важнейших для региона тем 1 декабря.
Предварительно все вопросы подробно рассмотрели на профильных комитетах. В результате утвердили 37 пунктов. Депутаты рассмотрят такие темы, как школа на Зеленина и Дворянское гнездо. Вернутся к работе территориального фонда медицинского страхования. Не оставят без внимания и проблему с вывозом мусора в Орле. Также народным избранникам предстоит внести изменения в некоторые законы области.