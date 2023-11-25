В Орловской области высадили деревья в память о погибших героях СВО
Акция "Сад памяти" состоялась в Ливнах.
Фото: архив "Вести-Орел"
Саженцы высадили в центральном городском парке в память о Дмитрии Мацневе, Михаиле Михалеве, Максиме Пенькове, Андрее Щеглове, погибших в ходе проведения СВО. В мероприятии участвовали студенты отряда "Хранители истории" и "Волонтеры Победы".
Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", возле каждого молодого деревца установили табличку с именем героя. Память павших воинов почтили минутой молчания.