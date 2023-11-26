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14:46, 26 ноября 2023 года Зарплаты орловских чиновников не попали в тройку самых больших по региону Рейтинг оплаты труда опубликовал Орелстат.



Фото: архив "Вести-Орел"

В сентябре этого года среднемесячная номинальная зарплата работников организаций составила 46620 рублей. Это следует из отчета Орелстата. По сравнению с августом показатель вырос на 1,7%, а с сентябрем прошлого года – на 17%. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за год выросла на 11,0%.



Больше всех в сентябре получали финансисты и страховщики – в среднем 66232 рубля. Работники сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства заработали 60834 рубля, сотрудники сфер транспортировки и хранения – 53424 рубля. Зарплата госуправленцев составила 51873 рубля.





Артем Ежаков



