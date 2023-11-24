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15:00, 24 ноября 2023 года В Орле пьяный мужчина устроил погром в аптеке, цветочной лавке и скорой помощи Дебоширил 36-летний мужчина.



Фото: станция скорой медицинской помощи, г. Орел

В Орле 36-летний нетрезвый мужчина устроил погром на улице Комсомольской. Сначала он разбил стекло в аптеке, а затем опрокинул стеллажи в цветочном магазине, попутно нецензурно ругаясь на персонал и посетителей. Как сообщили в Росгвардии, дебошира задержали сотрудники ведомства.



Выходки не прошли бесследно для мужчины – он порезал руки. Ему вызвали скорую помощь. Но орловец не успокоился – пытался ударить фельдшера и медсестру, выкрикивал маты, едва не повредил медицинскую аппаратуру. В итоге мужчина все-таки сумел повредить машину скорой – разбил стекло. Сделать это мужчине не помешали даже сопровождающие полицейские.





Артем Ежаков



