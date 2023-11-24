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14:30, 24 ноября 2023 года Строительство Западного обхода Орла может начаться раньше Соответствующее обращение направлено правительству России.



Фото: архив "Вести-Орел"

Заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Антон Чупахин во время прямого эфира для Центра управления регионом рассказал о ходе реализации проекта по строительству Западного обхода Орла.



Как напомнил Чупахин, дорогу построит ФКУ "Москва – Харьков". Проезд для жителей региона будет бесплатным. Проект фактически готов и проходит госэкспертизу. Получение заключения планируется в этом году.



Само строительство запланировано на период 2025 – 2028 годов. По инициативе губернатора Андрея Клычкова направлено обращение правительству страны с просьбой сдвинуть сроки реализации программы на 2024 – 2026 годы.



Из федерального бюджета на строительство предусмотрено 16,9 миллиарда рублей. Протяженность составит 15,85 километра. Автодорога будет четырехполосной. Она начнется в районе населенного пункта Альшанские Выселки, примыкая к автомобильной дороге федерального значения М‑2 "Крым", и далее соединится с развязкой обхода поселка Нарышкино в Урицком районе.









Артем Ежаков



