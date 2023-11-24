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13:30, 24 ноября 2023 года Жителей Орловской области приглашают в общественную приемную "Единой России" С 1 по 8 декабря 2023 года здесь пройдет традиционная Декада приемов граждан.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

Орловцев приглашают на традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную к 22-летию со дня основания партии "Единая Россия". Тематические дни посвятят социально значимым и трудовым вопросам, системам образования и здравоохранения, а также сфере ЖКХ.



Решить проблемы граждан помогут депутаты всех уровней, юристы, представители органов власти и профильных ведомств. Обратиться в Орловскую региональную общественную приемную можно по адресу: город Орел, улица 1-я Посадская, дом 14, кабинет 10. Телефон: 8-4862-55-48-22, электронная почта: op@orel.er.ru.





Сергей Мерцалов



