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11:03, 24 ноября 2023 года По Красному мосту в Орле проехал первый трамвай Об успешной обкатке сообщил мэр Юрий Парахин.



Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

После долгого перерыва по Красному мосту проехал первый трамвай. Обкатка технического вагона прошла успешно, рассказал в своем телеграмме орловский градоначальник Юрий Парахин.



- В ближайшие дни будем повторно и тщательно тестировать энергопутевое хозяйство всего маршрута, - написал мэр в соцсетях.



Он также напомнил, что для автомобилистов Красный мост откроют уже в ближайший четверг 30 ноября.





Сергей Мерцалов



