Орловцам напомнили о выплатах социальных пособий в декабре
Информацию опубликовал региональный департамент труда.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 4 по 8 декабря 2023 года жителям Орловщины выплатят следующие пособия:
- ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 3 до 7 лет включительно - 6 484 рубля, 9 726 рублей или 12 968 рублей;
- ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребёнка - 12 968 рублей;
- пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области - 294,28 рублей, 588,56 рублей или 735,7 рублей;
- единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному" - 5000 рублей;
- ежемесячное пособие многодетной семье - 514,98 рублей;
- единовременное пособие многодетной семье - 22 070,74 рубля или 29 427,64 рубля;
- материнский (семейный) капитал для многодетной семьи -137 147,1 рубль;
- ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста - 4 361,04 рубля.
С 11 по 15 декабря:
- ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки - 555,03 рубля;
- пособие семьям Героев России (посмертно) - 5 000 рублей.
В индивидуальном порядке осуществляются следующие выплаты:
- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;
- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;
- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;
- пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);
- компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.