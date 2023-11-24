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10:45, 24 ноября 2023 года Орловцам напомнили о выплатах социальных пособий в декабре Информацию опубликовал региональный департамент труда.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 4 по 8 декабря 2023 года жителям Орловщины выплатят следующие пособия:



- ежемесячная денежная выплата на ребёнка от 3 до 7 лет включительно - 6 484 рубля, 9 726 рублей или 12 968 рублей;

- ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребёнка - 12 968 рублей;

- пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области - 294,28 рублей, 588,56 рублей или 735,7 рублей;

- единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному" - 5000 рублей;

- ежемесячное пособие многодетной семье - 514,98 рублей;

- единовременное пособие многодетной семье - 22 070,74 рубля или 29 427,64 рубля;

- материнский (семейный) капитал для многодетной семьи -137 147,1 рубль;

- ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста - 4 361,04 рубля.



С 11 по 15 декабря:



- ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки - 555,03 рубля;

- пособие семьям Героев России (посмертно) - 5 000 рублей.



В индивидуальном порядке осуществляются следующие выплаты:



- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;

- пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);

- компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.





Вести-Орёл



