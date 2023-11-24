Главная » Новости



12:00, 24 ноября 2023 года Орловца задержали за кражу запчастей от мотоблока Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска.



Фото: архив "Вести-Орел"

Подзаработать на чужом имуществе решил 31-летний житель Орловского муниципального округа. Он украл черный лом и запчасти от мотоблока с участка, принадлежащего пожилой женщине в поселке Знаменка. Нанесенный ущерб пострадавшая оценила в 15 тысяч рублей.



Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Похищенное мужчина сбыл в пункт приема металлов. Возбуждено уголовное дело по статье о "краже" (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



