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10:30, 24 ноября 2023 года В Орловской области случился пожар в трехкомнатной квартире На ликвидацию огня выезжали спасатели.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного из Хотынецкого района рано утром 23 ноября. Трехкомнатная квартира загорелась в деревне Хотимль-Кузменково. На месте происшествия работали сотрудники 35-й пожарно-спасательной части. В тушении участвовали добровольцы.



К счастью, обошлось по жертв. Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, от огня пострадала одна из комнат, остальные помещения закопчены. Причину ЧП устанавливают специалисты.





Сергей Мерцалов



