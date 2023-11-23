На Орловщине выращивают осетра и белого амура

Живую рыбу покупают не только жители нашего региона.
Многие покупатели предпочитают брать живую рыбу. В Орловской области на продажу разводят карпа, толстолобика, карася, белого амура, форель, осетра. Приезжают за ними не только орловцы, но и жители других регионов.
Под промышленное рыболовство в области предоставлено 62 участка. В том году на них произвели более 600 тонн товарной рыбы.
По рекомендациям диетологов, в год человек должен съедать 22 килограмма рыбы, а это примерно 400 граммов в неделю. Исходя из статистики, орловские хозяйства могут обеспечить рыбой более 27 тысяч человек в год.