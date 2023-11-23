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21:00, 23 ноября 2023 года Две орловчанки завоевали гранты конкурса "Большая перемена" Сертификаты пойдут на запуск стартапа или образование.



Фото: портал правительства Орловской области

Студентка Орловского музыкального колледжа Руфина Гладких победила во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" и получила сертификат на миллион рублей, а Екатерина Колосова из техникума технологии и предпринимательства имени Русанова стала призером и награждена сертификатом на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Сертификаты можно использовать для образования или запуска стартапа.



Участниками "Большой перемены" стали более пяти миллионов школьников. Финал прошел в Нижнем Новгороде.





Артем Ежаков



