Жители Орла и Орловского округа оценят транспортное обслуживание
Начался социологический опрос.
Фото: архив "Вести-Орел"
На официальном сайте национального проекта "Безопасные качественные дороги" по 29 ноября проходит социологический опрос. Об этом сообщает региональный "Организатор перевозок".
Жителям Орла и Орловского муниципального округа предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте. Опрос доступен по ссылке.
Напомним, что сейчас в Орловской области реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок предусмотрено 164 маршрута, из которых 122 пригородные, 42 − междугородние. Маршрутная сеть обслуживается 19 перевозчиками, задействовано 385 автобусов.