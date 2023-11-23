Игорь Васюков возглавил совет ветеранов Орла

Новым председателем Орловского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов стал Игорь Викторович Васюков. На этом посту он сменил Анатолия Афанасьевича Костарева, ушедшего из жизни в августе этого года. О назначении сообщила пресс-служба горсовета Орла.
Игорь Васюков – ветеран боевых действий, участник интернациональной добровольческой бригады "Пятнашка", находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона. С 6 июля этого года является координатором филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Орловской области.