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20:30, 23 ноября 2023 года Игорь Васюков возглавил совет ветеранов Орла Он стал преемником Анатолия Костарева.



Фото: пресс-служба горсовета Орла

Новым председателем Орловского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов стал Игорь Викторович Васюков. На этом посту он сменил Анатолия Афанасьевича Костарева, ушедшего из жизни в августе этого года. О назначении сообщила пресс-служба горсовета Орла.



Игорь Васюков – ветеран боевых действий, участник интернациональной добровольческой бригады "Пятнашка", находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона. С 6 июля этого года является координатором филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Орловской области.





Артем Ежаков



