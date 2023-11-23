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18:27, 23 ноября 2023 года На уборку улиц Орла от снега вышли 14 комбинированных дорожных машин Город окутывает белым полотном.





В Орле начался обильный снегопад. Улицы заметает снегом. Как сообщили сайту "Вести-Орел" в "Спецавтобазе", на уборку и обработку вышли 14 комбинированных дорожных машин. Обработку дорог начали заранее. В ночь пойдут 12 КДМ и несколько тракторов.



В ночь с 23 на 24 ноября в Орловской области не будет существенных осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью с 23 на 24 ноября столбики термометров покажут -8..-13, а днем 24 ноября -2..-7 градусов мороза.



Как сообщили в Орловском гидрометцентре, днем 24 ноября прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега, ветер юго-западный 8-13 м/с. В субботу, 25 ноября, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -3 до 2.





Сергей Силаев



