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19:30, 23 ноября 2023 года За езду в нетрезвом виде орловец лишился автомобиля Конфискованную машину передали в доход государства.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жителя Орла привлекли к уголовной ответственности за езду в пьяном виде. Мужчине выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель лишился автомобиля. Транспортное средство передали в доход государства. Об этом сообщили в УФССП России по Орловской области.



Отметим, что управление автомобилем в нетрезвом виде - одно из самых серьезных нарушений, которое может совершить водитель. Автовладельца могут лишить водительских прав и оштрафовать на 30 тысяч рублей. За повторную езду в пьяном виде водителю грозит уголовное наказание с конфискацией личного транспорта. Такое решение принимает суд.





Сергей Мерцалов



