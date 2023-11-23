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Главная » Новости

19:30, 23 ноября 2023 года

За езду в нетрезвом виде орловец лишился автомобиля

Конфискованную машину передали в доход государства.

Фото: архив "Вести-Орел"

Жителя Орла привлекли к уголовной ответственности за езду в пьяном виде. Мужчине выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель лишился автомобиля. Транспортное средство передали в доход государства. Об этом сообщили в УФССП России по Орловской области. 

Отметим, что управление автомобилем в нетрезвом виде - одно из самых серьезных нарушений, которое может совершить водитель. Автовладельца могут лишить водительских прав и оштрафовать на 30 тысяч рублей. За повторную езду в пьяном виде водителю грозит уголовное наказание с конфискацией личного транспорта. Такое решение принимает суд.


Сергей Мерцалов
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