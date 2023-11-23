Главная » Новости



16:30, 23 ноября 2023 года Орловцам объяснили, кто обязан оборудовать и содержать контейнерные площадки Разъяснения дала "Зеленая роща".



Фото: УК "Зеленая роща"

Мусорная реформа идет уже почти 5 лет, но вопросы, требующие разъяснения, все еще есть. Кто должен оборудовать и содержать площадки, закупать и ремонтировать контейнеры – разъясняет "Зеленая роща".



С 1 января 2019 г. организацией вывоза отходов в Орловской области занимается региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "УК "Зеленая роща". В связи с этим все вопросы, касающиеся мусора, жители уже привыкли адресовывать регоператору. Но не все вопросы в сфере обращения с отходами находятся в компетенции "Зеленой рощи".



В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обязанности по содержанию контейнерных площадок и мест накопления ТКО входят в перечень обязательств, которые должен выполнять собственник участка, на котором располагается контейнерная площадка.



Согласно законодательству, обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на земельных участках, входящих в общедомовое имущество, лежит на собственниках помещений многоквартирных домов (МКД) или лицах, осуществляющих управление МКД (УК, ТСЖ, ЖСК и тд.) (подпункт "д(2) пункта 11 ПП РФ № 491).



Если же контейнерная площадка расположена за границами земельного участка МКД, то обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО несут органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки.



К содержанию относятся установка, обслуживание (покраска и ремонт), очистка урн, мусоропроводов, мусороприёмных камер и контейнерных площадок (п. 26-1 ПП РФ № 290, пп. "д (2)" п. 11 ПП РФ №491). Управляющая организация или муниципалитет обязаны содержать в чистоте саму контейнерную площадку, ограждение вокруг нее и следить, чтобы оно было исправным. Мусор, который просыпался при погрузке в мусоровоз должен убрать регоператор.



Что делать, если на площадке установлено недостаточное количество контейнеров? Здесь также все зависит от расположения места накопления отходов и категории пользователей. Если необходимо установить, заменить или отремонтировать контейнер, используемый жителями МКД, – необходимо обращаться в УК или ТСЖ. Это касается и контейнеров, установленных в мусороприемных камерах домов с мусоропроводами, и контейнеров на площадках, предназначенных для жителей МКД. Средства на эти цели предусмотрены структурой платы за содержание общего имущества.



В отношении площадок частного сектора городов, площадок сельских поселений - с подобными вопросами надо обращаться в администрацию. Перечень полномочий органов местного самоуправления, определенный законодательством, широк – это определение места площадки, ее оборудование и содержание, покупка, замена и ремонт контейнеров.





