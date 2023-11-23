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18:00, 23 ноября 2023 года Уникальная технология орловского оптического кабеля покорила Россию Работать завод начал меньше двух лет назад.







Завод по производству кабеля для интернета свою деятельность на Орловщине начал меньше двух лет назад, однако уже сейчас орловским сырьем пользуются операторы связи по всей стране. Есть спрос и в других странах мира – Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии. Расширять географию поставок помогает экспортный центр региона.



Ежегодно предприятие отправляет 40 тысяч километров кабеля. Производство запатентовано. Оптоволокно заплетается внутрь троса, из-за этого габариты становятся меньше, а сам кабель становится гибким.





Юлия Опанасюк



