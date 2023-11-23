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14:59, 23 ноября 2023 года Мост в деревне Тайное Орловского округа откроют в марте 2024 года К этому времени планируется технический запуск переправы.



Фото из архива сайта "Вести-Орел"

Работы выполнены на 85%. Строительство ведется через реку Оку в Орловском муниципальном округе между деревнями Тайное и Касьяновка.



В настоящее время готовы подъездные пути, на данный момент рабочие делают перильное ограждение. В начале следующего года начнется покраска и установка освещения. С финансированием проблем не имеется.



Напомним, работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На возведение переправы выделено 308 миллионов рублей.









Сергей Силаев



