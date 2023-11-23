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17:00, 23 ноября 2023 года Орловскому ТТП не хватает 68 водителей автобусов Нехватка объясняется несколькими причинами.



Фото: архив "Вести-Орел"

23 ноября председатель Горсовета Орла Василий Новиков встретился с руководством МУП ТТП и обсудил с ними ряд вопросов, включая штат водителей автобусного парка. Отмечается, что сейчас в нем состоит 100 человек, и нужно еще 68.



Как отметил Новиков, некоторых водителей не устраивает прозрачность выплат заработной платы. Также причиной может быть сменный график и его соблюдение. Как сообщил председатель горсовета, при работе на частное лицо водители имеют возможность работать только в часы пик.

"Отрадно, что на МУП ТТП подросла выручка и увеличился пассажиропоток. Между тем, руководство предприятия просит рассмотреть возможность поквартального финансирования. Тогда они смогут избежать пеней, штрафов, неустоек, судебных приставов", – отметил Новиков.





Артем Ежаков



