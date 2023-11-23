четверг 23.11.2023 19:16:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 23 ноября 2023 года

Орловскому ТТП не хватает 68 водителей автобусов

Нехватка объясняется несколькими причинами.

Фото: архив "Вести-Орел"

23 ноября председатель Горсовета Орла Василий Новиков встретился с руководством МУП ТТП и обсудил с ними ряд вопросов, включая штат водителей автобусного парка. Отмечается, что сейчас в нем состоит 100 человек, и нужно еще 68.

Как отметил Новиков, некоторых водителей не устраивает прозрачность выплат заработной платы. Также причиной может быть сменный график и его соблюдение. Как сообщил председатель горсовета, при работе на частное лицо водители имеют возможность работать только в часы пик.
"Отрадно, что на МУП ТТП подросла выручка и увеличился пассажиропоток. Между тем, руководство предприятия просит рассмотреть возможность поквартального финансирования. Тогда они смогут избежать пеней, штрафов, неустоек, судебных приставов", – отметил Новиков.



Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.