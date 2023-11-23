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17:30, 23 ноября 2023 года

Стало известно, сколько единиц транспорта орловского ТТП требуют ремонта

Цифры озвучил председатель горсовета Василий Новиков.

Фото: архив "Вести-Орел"

Председатель городского совета Орла Василий Новиков встретился с руководством Трамвайно-троллейбусного предприятия. Как сообщил Новиков, сейчас на предприятии числятся 80 трамваев. Из них на линию выходят 29, 41 вагон в ремонте. Еще 10 трамваев – спецтехника.

Из 39 троллейбусов на балансе ТТП по улицам ездят 19. Шести нужен капремонт, еще 12 – ремонт кузова.

Также в автопарке предприятия 150 автобусов, включая 48 ЛиАЗов, из которых восемь не используются из-за нехватки водителей, 32 ПАЗа (Шесть требуют дорогостоящего ремонта), а также четыре МАЗа средней вместимости, требующие вложений.

Как отметил Новиков, на предприятии сохранена хорошая ремонтная база.


Артем Ежаков
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