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15:00, 23 ноября 2023 года Уборку мценских улиц зимой обеспечат 18 единиц спецтехники На дороги выйдут универсальные комбинированные машины, автопогрузчики, тракторы и автогрейдер.



Фото: архив "Вести-Орел"

О подготовке к зимнему сезону во Мценске шла речь на совещании с главами муниципальных образований 23 ноября. Всего на территории города почти 125,5 километров дорог. Обслуживать зимой их будет МУП "Коммунальщик". Предприятие заготовило 3500 тонн песко-соляной смеси.



Для уборки тротуаров, дорог, мостов, автобусных остановок и путепроводов в настоящее время задействовано 17 единиц спецтехники. Еще одна прицепная подметально-уборочная машина, стоимостью почти 6,5 миллионов рублей, поступит в арсенал дорожной спецтехники Мценска в ближайшее время. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



