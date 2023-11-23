Зимой дороги Орла будет убирать сотня машин

Более сотни единиц уборочной техники есть в парке "Спецавтобазы" для зимнего содержания улиц Орла. Информация прозвучала на совещании с главами муниципальных образований. Машины полностью переоборудованы и готовы к работе.
Круглосуточно будут дежурить три бригады, а в сильные снегопады рабочих дорожного участка задействуют в уборке тротуаров, сходов с мостов и остановок общественного транспорта.
Как сообщает региональный информационный портал, для обработки дорог куплено 27 тысяч тонн 20% пескосоляной смеси.