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Главная » Новости

14:00, 23 ноября 2023 года

В 2023 году в Орловской области планируют отремонтировать 210 километров дорог

Крупные региональные дороги уже привели в порядок в Шаблыкино, Сосково и Колпне.

Фото: архив "Вести-Орел"

О дорожном строительстве в регионе рассказал заместитель руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Антон Чупахин. По поручению губернатора Андрея Клычкова продолжается капремонт автодороги Колпна-Моховое-граница Курской области.

- Порядка 2 километров дороги сделаем уже в 2024 году, но это не все. Мы запроектировали реконструкцию оставшегося участка. Стоимость очень значительна – более 1 миллиарда рублей. Ведем работу по привлечению средств, - отметил Чупахин.

В ближайшее время будет отремонтирована дорога Ливны-Навесное. Проектно-сметную документацию разрабатывает один из крупных сельхозпроизводителей. После получения ПСД заявку отправят для участия в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. 

- По итогам года рассчитываем отремонтировать около 210 километров автодорог. Готовых объектов уже очень много в Орле и районных центрах, - подытожил Антон Чупахин.


Сергей Мерцалов
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