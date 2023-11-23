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Главная » Новости

12:45, 23 ноября 2023 года

Ливнам переданы дополнительные машины для зимней уборки дорог

Технику районный центр безвозмездно получил из областной собственности.

Фото: архив

Город Ливны получил еще четыре машины для уборки дорог зимой, их безвозмездно передали из областной собственности по поручению губернатора Андрея Клычкова. Автопарк "зимней" техники в районном центре теперь состоит из 23 машин.

Как рассказал глава Ливен Сергей Трубицын, на службу поступили три КДМ и трактор. Чиновник выразил уверенность, что пополнение позволит улучшить качество уборки дорог зимой. 

- В настоящее время в Ливнах обеспечена стопроцентная готовность техники для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта и пешеходов зимой, - заверил Сергей Трубицын.

Обойдется зимняя уборка ливенских дорог больше чем в 22 миллиона рублей: сумма в 22,3 миллиона направлена на содержание с ноября 2023 по апрель 2024 года. Поддерживать в приемлемом виде рабочим придется 129 километров дорог.


Ольга СУПОНЕВА
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