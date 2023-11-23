В Орле военнослужащие и студенты обсудили фейки про СВО
Бойцы спецоперации ответили на вопросы молодежи.
Фото: Мария Семак
В Орловском госуниверситете им. Тургенева 23 ноября состоялась встреча студентов и участников специальной военной операции на Украине. Молодые люди пообщались с теми, кто вернулся с передовой.
Организовал встречу фонд Защитников Отечества. Между ветеранами боевых действий и молодежью состоялся открытый диалог: студенты опорного вуза получили возможность задать вопросы об СВО ее участникам. Бойцы, пришедшие к студентам - опытные военнослужащие: участник отряда "Ахмат", ветеран Афганистана и Чечни. Все ушли на фронт добровольцами.
Основной темой встречи стал большой поток фейков в интернете. Участники СВО развеяли мифы, гуляющие в сети, подробно ответили на вопросы, интересовавшие студентов.