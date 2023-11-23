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13:17, 23 ноября 2023 года В Орле военнослужащие и студенты обсудили фейки про СВО Бойцы спецоперации ответили на вопросы молодежи.



Фото: Мария Семак

В Орловском госуниверситете им. Тургенева 23 ноября состоялась встреча студентов и участников специальной военной операции на Украине. Молодые люди пообщались с теми, кто вернулся с передовой.



Организовал встречу фонд Защитников Отечества. Между ветеранами боевых действий и молодежью состоялся открытый диалог: студенты опорного вуза получили возможность задать вопросы об СВО ее участникам. Бойцы, пришедшие к студентам - опытные военнослужащие: участник отряда "Ахмат", ветеран Афганистана и Чечни. Все ушли на фронт добровольцами.



Основной темой встречи стал большой поток фейков в интернете. Участники СВО развеяли мифы, гуляющие в сети, подробно ответили на вопросы, интересовавшие студентов.





Мария Семак



