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13:17, 23 ноября 2023 года

В Орле военнослужащие и студенты обсудили фейки про СВО

Бойцы спецоперации ответили на вопросы молодежи.

Фото: Мария Семак

В Орловском госуниверситете им. Тургенева 23 ноября состоялась встреча студентов и участников специальной военной операции на Украине. Молодые люди пообщались с теми, кто вернулся с передовой.

Организовал встречу фонд Защитников Отечества. Между ветеранами боевых действий и молодежью состоялся открытый диалог: студенты опорного вуза получили возможность задать вопросы об СВО ее участникам. Бойцы, пришедшие к студентам - опытные военнослужащие: участник отряда "Ахмат", ветеран Афганистана и Чечни. Все ушли на фронт добровольцами.

Основной темой встречи стал большой поток фейков в интернете. Участники СВО развеяли мифы, гуляющие в сети, подробно ответили на вопросы, интересовавшие студентов.


Мария Семак
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