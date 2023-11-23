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12:23, 23 ноября 2023 года

Двух орловских полицейских отправили в колонию на три года за избиение

Подозреваемый, не совершавший кражу, получил закрытый перелом.

Фото: архив

Суд признал достаточными для обвинительного приговора доказательства, собранные следственным комитетом. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что в кабинете УМВД России по Орлу двое полицейских избили подозреваемого 35-летнего мужчину в краже телефона из салона сотовой связи.

Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, стражи порядка настаивали на том, что мужчина признался в краже, которую он не совершал. В итоге потерпевшего избили руками и ногами, он получил закрытый перелом локтя.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительном учреждении общего режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Один и них уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, ко второму приняты меры в виде отстранения от выполнения служебных обязанностей. Вопрос о прохождении им службы будет решен после вступления в законную силу решения суда, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
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