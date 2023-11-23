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12:03, 23 ноября 2023 года В Покровской больнице Орловщины грыжи будут оперировать через прокол Заведующий хирургическим отделением обучился методу лапароскопии в Москве.



Фото: архив "Вестей"

Жители Покровского района с грыжами брюшной полости теперь могут рассчитывать на лапароскопию. Сделать операцию в районной ЦРБ можно через прокол.



- Новой методике заведующий хирургическим отделением районной больницы Антон Булаткин обучился на цикле повышения квалификации на базе городской клинической больницы имени С.П.Боткина в Москве, - сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.



Лапароскопия менее травматична, а реабилитация после нее идет быстрее. В депздраве сообщили также, что хирурги Покровской больницы внедрят знания в практику в ближайшее время.





Ольга СУПОНЕВА



