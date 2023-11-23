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12:00, 23 ноября 2023 года Дорогу по улице Орловских партизан не успеют сдать в срок По контракту работы должны завершиться 1 декабря 2023 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ход строительства дороги на улице Орловских партизан обсудили на заседании комитета по градостроительной деятельности областного Совета. По словам начальника МКУ "Объединенный муниципальный заказчик" Максима Лобова, подрядчик приступил к работам с задержкой в 53 дня. На сегодняшний день на объекте завершили вынос основных коммуникаций, рабочие монтируют ливневки и делают тротуары. По словам Лобова, так как работы стартовали позже намеченного срока, сдать объект вовремя не удастся.



Напомним, что контракт на строительство участка дороги от Московского шоссе до улицы Космонавтов в Орле заключили с ООО "МонолитСтрой" на сумму 111,3 миллиона рублей. Работы должны завершиться 1 декабря 2023 года. В конце сентября объект проинспектировал прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Было установлено, что строительство ведется с нарушением графика.



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Сергей Мерцалов



