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11:44, 23 ноября 2023 года Орловские депутаты усомнились в сдаче школы на Зеленина до Нового года Работы на объекте продолжаются.



Фото: архив

Строительство самой большой школы Орла обсуждали на комитете по градостроительной деятельности облсовета 23 ноября. Прозвучала информация о том, что основная часть работ выполнена, однако депутаты усомнились в том, что подрядчик успеет сдать объект до 2024 года.



Как сообщил начальник управления коммунальным хозяйством города Орла Максим Лобов, сейчас продолжается монтаж оборудования, идет сборка мебели. Из наружных работ частично не выполнена облицовка цоколя. В душевых кладут плитку, рабочие устанавливают перила.













Сергей Мерцалов



