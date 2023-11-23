На улице Городской в Орле выполнили большую часть работ
Благоустройство планируют завершить в конце ноября.
Фото: пресс-служба администрации Орла
Ремонт улицы Городской Орла подходит к концу. Тему подняли 23 ноября на комитете по градостроительной деятельности Орловского областного совета.
На сегодняшний день основной фронт работ выполнен: уложена тротуарная плитка, сделаны велодорожки. Начальник управления коммунальным хозяйством города Орла Максим Лобов похвалил подрядчика РБК "Стройинвест" за качественную работу. Рабочим еще предстоит демонтировать старые светильники и светофоры.