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11:10, 23 ноября 2023 года Готовность Дворянки находится на уровне 80% Большая часть работ уже выполнена.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Ремонтные работы в сквере Дворянское гнездо обсудили 23 ноября на заседании комитета по градостроительной деятельности Орловского облсовета.



Начальник управления коммунальным хозяйством города Орла Максим Лобов выразил надежду, что львиную часть работ завершат в 2023 году. Он отметил, что сроки сорвали подрядчики, а штрафы будут выставлены.



Как отметил Лобов, сейчас подрядчику осталось смонтировать металлическую лестницу под детской больницей. На вопрос об окончательной приемке объекта начальник управления ответить был не готов.



Напомним, что сроки сдачи Дворянки несколько раз переносились. В последний раз благоустроить сквер Дворянское гнездо обещали к 1 декабря.





Сергей Мерцалов



