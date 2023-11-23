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10:42, 23 ноября 2023 года В Орле на Красном мосту начнут демонтаж пешеходной переправы Объект готов уже на 97%.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Речь о сдаче готовности главной переправы областной столицы шла на комитете по градостроительной деятельности и транспорту 23 ноября в Орловском облсовете.



Как сообщил начальник управления коммунальным хозяйством города Орла Максим Лобов, готовность объекта составляет 97%. Мост откроют 30 ноября, все работы планируют закончить в 2023 году, а окончание контракта - 24 января.



В настоящее время предъявляются акты на оплату, на сегодняшний день проплачено 1, 717 миллиарда рублей. В скором времен начнется демонтаж пешеходного переправы. Для пешеходов Красный мост откроют уже утром 24 ноября.





Сергей Мерцалов



