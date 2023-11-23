Первый молодежный медиафорум в Орловской области собрал порядка 500 участников
Мероприятие прошло на площадке ТМК "Гринн".
Итоговый медиафорум состоялся 22 ноября. Спикеры провели для ребят обучающие лекции. Так, замдиректора ГТРК "Орел" Анна Боева рассказала слушателям о том, чем отличается блогер от журналиста, а юные журналисты поделились мнениями относительно будещей профессии.
Форум стал итоговым мероприятием проекта "Региональная молодежная медиашкола". Его основая цель – формирование знаний и практических навыков у юных орловцев в сфере современных медиа. Подробности – в сюжете Юлии Опанасюк.