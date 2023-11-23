Орловский боксер Арслан Айсаев одержал вторую победу в Санкт-Петербурге
Воспитанник ливенской школы бокса был сильнее спортсмена из Челябинска.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
Арслан выступает в весовой категории до 75 килограммов. Уже завтра он проведет очередной бой. На ринг против нашего земляка выйдет представитель Москвы, сообщает"ПРИНТ-ТВ".
Всероссийский турнир памяти почетного президента AIBA Николая Александровича Никифорова-Денисова проходит в эти дни в Северной столице. Соревнования учредил Конгресс Европейских конфедераций бокса в 1975 году. В этом году в них участвуют 272 спортсмена из 59 регионов страны.