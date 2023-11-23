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10:00, 23 ноября 2023 года Орловский боксер Арслан Айсаев одержал вторую победу в Санкт-Петербурге Воспитанник ливенской школы бокса был сильнее спортсмена из Челябинска.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Арслан выступает в весовой категории до 75 килограммов. Уже завтра он проведет очередной бой. На ринг против нашего земляка выйдет представитель Москвы, сообщает "ПРИНТ-ТВ".



Всероссийский турнир памяти почетного президента AIBA Николая Александровича Никифорова-Денисова проходит в эти дни в Северной столице. Соревнования учредил Конгресс Европейских конфедераций бокса в 1975 году. В этом году в них участвуют 272 спортсмена из 59 регионов страны.





Сергей Мерцалов



