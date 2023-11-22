Приемка "Болховкина луга" назначена на конец ноября
Работы сдвигались из-за неправильно установленного дорожного покрытия.
Фото: архив "Вести-Орел"
На заседании комитета областного совета по бюджету говорили о причинах переноса срока сдачи "Болховкиного луга".
По словам главы Болховского района, подрядчик совершил ошибку. Из-за неправильно установленного дорожного покрытия поднялись грунтовые воды. На данный момент проблема устранена. Изначально объект должны были сдать в сентябре, приемка назначена на конец этого месяца.