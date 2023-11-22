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21:30, 22 ноября 2023 года

Больше 200 орловцев поплатились рублем за шум ночью

От громких соседей жителей региона защищает закон.


В Госдуме обновляют законопроект о тишине. Запрет на шум будет с 23:00 вечера до 7:00 в будние дни. Заниматься ремонтом и слушать музыку орловцы могут с 9:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00. В выходные нельзя шуметь с 23:00 до 10:00, с 13:00 до 15:00.

Штраф для граждан – от 1000 до 3000 рублей. Выявлять нарушителей могут сами жильцы.

С начала этого года к административной ответственности за шум привлекли более пятисот граждан. 211 человек оштрафовали на общую сумму в 260 тысяч рублей.


Эльза Ахмедбекова
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