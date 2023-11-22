Руководитель орловского ТФОМС Роман Федяков покинул пост
Он работал на должности с 2017 года.
Фото: портал ТФОМС Орловской области
Руководитель орловского территориального фонда обязательного медицинского страхования Роман Федяков покинул свой пост. На заседании комитета Орловского облсовета по бюджету, налогам и финансам 22 ноября отчитывалась Наталья Каверина.
Кредиторская задолженность медучреждений Орловской области составляет порядка 500 миллионов рублей. Ранее глава региона Андрей Клычков поручил до 10 декабря начать реализовывать планы по погашению задолженности.