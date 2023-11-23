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13:00, 23 ноября 2023 года В Орле снова пройдет акция "Экосбор" Жителям города предлагают избавиться от вторсырья.



Фото: архив "Вести-Орел"

25 ноября в Орле вновь пройдет традиционная акция по сбору вторсырья "Экосбор". Пункты приема будут открыты во всех районах города, а также в микрорайонах Болховский и Наугорский.



Жителям города предлагают избавиться от макулатуры, ПЭТ-бутылок, пластика с маркировкой 02hpde, алюминиевых банок, упаковочных пленок ПВД, фасовочных пакетов из магазинов, пакетов-маек.



Адреса пунктов сбора и время их работы указаны на сайте правительства Орловской области.





Артем Ежаков



