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8:00, 23 ноября 2023 года

В Орловской области пройдут три внеплановые ярмарки вакансий

Две из них пройдут 24 ноября, третья – 28 ноября.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине в ноябре пройдут три внеплановые ярмарки вакансий. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

24 числа в 10:00 в Центре занятости Железнодорожного района города Орла работников будут искать «Спецавтобаза» и завод имени Медведева. На двоих они представят 90 вакансий. Также в ярмарке поучаствуют представители орловского пункта отбора на военную службу по контракту.

В этот же день и в это же время в центре занятости населения Кромского района пройдет ярмарка вакансий для ООО "Орел-Агро-Продукт", ООО "Мираторг-Орел", УФСИН России по Орловской области.

28 ноября в 10:00 колония-поселение №3 предложит посетителям ярмарки вакансий работу младшими инспекторами группы надзора в Орле. Мероприятие организует кадровый центр Заводского района.

Подробная информация о вакансиях представлена на сайте "Работа России".




Артем Ежаков
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