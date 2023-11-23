Главная » Новости



8:00, 23 ноября 2023 года В Орловской области пройдут три внеплановые ярмарки вакансий Две из них пройдут 24 ноября, третья – 28 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине в ноябре пройдут три внеплановые ярмарки вакансий. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



24 числа в 10:00 в Центре занятости Железнодорожного района города Орла работников будут искать «Спецавтобаза» и завод имени Медведева. На двоих они представят 90 вакансий. Также в ярмарке поучаствуют представители орловского пункта отбора на военную службу по контракту.



В этот же день и в это же время в центре занятости населения Кромского района пройдет ярмарка вакансий для ООО "Орел-Агро-Продукт", ООО "Мираторг-Орел", УФСИН России по Орловской области.



28 ноября в 10:00 колония-поселение №3 предложит посетителям ярмарки вакансий работу младшими инспекторами группы надзора в Орле. Мероприятие организует кадровый центр Заводского района.



Подробная информация о вакансиях представлена на сайте "Работа России".









Артем Ежаков



